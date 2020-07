Simón Guerra tras fichar en Barcelona: Me encantaría que Vidal me invitara a un asado

El seleccionado chileno de vóleibol, Simón Guerra, reveló detalles de su llegada al club Barcelona en conversación con nuestro programa Al Aire Libre PM y aseguró que le gustaría conocer al volante del equipo de fútbol "azulgrana", Arturo Vidal.

El representante nacional, que se encuentra en nuestro país tras la suspensión de los torneos en Europa por la pandemia, contó que "hablé con el entrenador (de Barcelona) hace más o menos un mes. Yo hasta ese momento seguía siendo parte del cub en Alemania (Netzhopper), se suponía que iba a volver para allá".

"La semana después me avisan en una reunión con los otros extranjeros y con los dirigentes del club que el entrenador nuevo no iba a llamar a ninguno de los extranjeros que estuvieron el año pasado", afirmó.

"Me quedé sin club por unos instantes y al tiro hablé con el entrenador de Barcelona, le dije lo que pasó y confirmé que me iba con ellos. Firmamos al día siguiente", señaló.

Al ser consultado por si le gustaría conocer a las figuras del equipo de fútbol del cuadro "culé", Guerra afirmó que "me encantaría. Con Messi creo que es más complicado, pero Arturo por ahí como es chileno a lo mejor me invita a un asado, la verdad me encantaría".