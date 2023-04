La insólita situación que vivió Marco Grimalt: Perdió su anillo de matrimonio en pleno partido

En medio de la final nacional del circuito de voleibol playa, Marco Grimalt, uno de los máximos referentes de la especialidad perdió el anillo de matrimonio en pleno partido, lo que le valió una incesante búsqueda en la cancha instalada en las arenas de El Quisco.

El incidente provocó que en las pausas Marco y su primo Esteban además de otras personas removieran las arenas buscando la simbólica joya.

Isabel Jimeno, esposa del deportista, no estaba en aquel momento, por lo que se enteró luego de lo sucedió.

"Marco me escribió para contarme que después de un bloqueo había perdido el anillo, pero que lo había encontrado con un detector de metales. Yo me reí nomás, pero después Esteban me mandó los videos de todos buscándolo. No había cachado que el operativo fue tan grande", contó a Las Últimas Noticias.

"A mí (Marco) me lo contó relajado. No supe la parte del estrés de buscarlo. Supongo que se urgió", añadió.

La joya finalmente fue encontrada gracias a un detector de metales, algo que según los testigos alivió al medallista panamericano.