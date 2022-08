Francisca Rivas: Buscamos empresas que nos apoyen en el sueño de Santiago 2023 y París 2024

La destacada deportista chilena Francisca Rivas, quien junto a Chris Vorpahl componen la dupla número uno femenina de nuestro país en vóleibol playa, conversó con Al Aire Libre TV sobre la búsqueda de auspicio para financiar su preparación para los Odesur, y explicó que el plan es encontrar empresas que las apoyen a largo plazo, pensando también en los Panamericanos Santiago 2023 y los Juegos Olímpicos París 2024.

Rivas, en primera instancia, aclaró esta búsqueda de recursos no es por falta de apoyo del Team Chile o el Mindep.

"El presupuesto que se planteó para un año, se agotó en el primer semestre. Aparecimos nuevas duplas, y el presupuesto que era para todos, se tuvo que 'acotar' para financiar a las duplas. Y lo que pasó fue que tuvimos muchas competencias, lo que agradecemos, pero nos gastamos ese presupuesto", explicó.

Por ese motivo, "no tenemos de donde sacar plata para financiar las giras que quedan o los preparativos para los Odesur, o lo que queda del segundo semestre. Estamos agradecidos del Comité Olímpico (COCH), pero en este momento tenemos que velar por nosotros y en eso estamos".

"Estamos en la búsqueda de empresas privadas que se sientan representadas por el deporte, con el valor que entrega y la figura que somos nosotros con la Chris, y que nos acompañen en este sueño no solo a corto plazo que son los Odesur, sino que nos acompañen a largo plazo, con miras a los Panamericanos y los Juegos Olímpicos", remarcó Rivas.

"Nuestro objetivo es corto, mediano y largo plazo. Hoy nos urge más encontrar los recursos para esta gira en Brasil, antes de los Odesur, para no llegar sin competencia a un evento muy importante, que es la antesala de los Panamericanos.

"Santiago 2023 es un megaevento en nuestro país, el más grande de nuestra historia deportiva, y tenemos fe que alguna empresa nos acompañará en este camino. Dejaremos nuestros trabajos particulares y nos jugaremos todo por el todo, por lo que es difícil para nosotras dar el 100 por ciento si no tenemos el apoyo del Gobierno como de empresas privadas", argumentó.

"Queremos ganar medalla en los Odesur y los Panamericanos"

Rivas y Vorpalh actualmente están en el tercer lugar del ranking sudamericano, y hace un par de meses fueron la undécima dupla a nivel planetario. Sin embargo, esa buena posición no garantiza una mejor entrada de recursos.

"No te pagan por un buen ranking, sino por los lugares que sacamos en el circuito mundial. Y estamos recién comenzando a competir en ese circuito, y ha sido difícil, porque es una experiencia nueva y nos estamos adaptando. Y uno va ganando si entra a un cuadro principal. Y como la mayoría es en Europa, la plata que ganamos se gasta allá, vivir en Europa es caro", explicó.

"El próximo año vamos a tener que viajar más, y estaremos mucho tiempo fuera de casa y ese tiempo es un gasto bastante alto, porque tienes que alimentarte, moverte, arrendar un lugar para dormir, y todo lo que se gana se va invirtiendo, entonces no es que podamos vivir de nuestros premios; además, no jugamos todos los meses, cuando vas ganando partidos, ganas plata, pero no alcanza para todo", agregó.

Finalmente, Rivas apuntó a los principales objetivos que tienen con Vorpahl: Ganar medalla en los Juegos Odesur, que serán en Asunción en octubre próximo, y también estar en el podio en los Panamericanos que celebrarán en nuestro país.

"El objetivo es dar lo mejor de nosotras, y meternos en el podio (Odesur), es una de nuestras metas, y será una prueba para nivelarnos y ver donde estamos, va a estar muy fuerte la competencia. Van a ir dos duplas de brasil, las campeonas mundiales, y las sextas del ranking mundial, pero vamos estar ahí arriba, aunque sea al medio de esas dos", aseguró.

"Y después de los Odesur, nos dedicaremos al circuito sudamericano, que nos da clasificación al mundial. Entrenar para ese proceso, que nos dará la preparación necesaria, competir es lo que nos hace falta, eso forja la personalidad de los deportistas...Terminando los Odesur cambia el foco, el objetivo es sacar medalla en los Panamericanos en Chile", concluyó.