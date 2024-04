Hugo Catrileo y la idea de una medalla en París 2024: Se puede pelear

El destacado maratonista nacional Hugo Catrileo comentó sus opciones de clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024, las que están muy avanzadas y señaló que de concretarse esto puede llegar a pelear una medalla.

El chileno no está con el boleto asegurado, pero sí está 70° en mejores tiempos, en una lista de 80 competidores que van, y solo faltan tres semanas para el corte definitivo.

Catrileo nos dijo en AlAireLibre.cl que "yo soy una persona que intenta trabajar lo más serio posible. Crecí en un mundillo en que ya hacer bajo dos horas con 20 era suficiente. Yo sin correr maratón cuando era chico, miraba esto y decía: '¿Qué pasa?'. Dónde está la mentalidad, es correr con los mejores o correr la carrera del fin de semana... Yo creo que se puede pelear, tienes que entrenar bien, prepararte bien, los que tenemos esa intención podemos pelear un poco más allá. Se puede pelear, no somos diferentes a los demás, sobre todo a las personas europeas. Las personas de Africa son fisiológicamente diferentes, pero no les hace tener dos corazones, ¿se entiende?, hay que trabajar bien, plantearse una buena estrategia de carrera y ahí lo que pase puede pasar".

Además, añadió que la importancia de los Juegos se las dan los atletas: "No soy alguien que endiose unos Juegos Olímpicos, que endiose unas marcas, récords, atletas o entrenadores. Soy alguien que trabaja muy tranquilo y con eso estoy conforme. Espero estar en los Juegos para estar con los mejores, eso me motiva mucho... No es estar en los Juegos en sí, porque si todos esos mismos atletas van a otra carrera, me gustaría estar en esa carrera, no porque sean los Juegos Olímpicos. Sé que van a estar los mejores del mundo, si en los Juegos Olímpicos no fuera ninguno bueno, no tendría relevancia".

Por otra parte, recordó su paso por los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, con medalla de plata.

"En cierta manera (estoy) conforme, fueron mis primeros Juegos Panamericanos, el primer gran evento a nivel adulto de mi carrera y con un gran resultado para nosotros como equipo, con Matías Silva y mi entrenador, además de otras personas, siempre trato de nombrarlos. Para ser un primer evento estuvo bien, uno siempre quiere más, va por el oro, y si logra el oro uno va por el récord del campeonato, pero estamos felices con el resultado. El cariño de la gente se ha sentido hasta el día de hoy".

Avanzando en esa línea, valoró la beca que mantiene con el Estado, entre otras cosas por ese evento, pero aseguró que no está preso de ese tema.

"No soy alguien que me envicie y me ciegue con eso. Sé que tiene un principio y un final. Mientras esté lo voy a aprovechar, voy a ser lo más profesional posible, ocuparlo en lo que me sirva para seguir mejorando, pero con beca o sin beca no voy a dejar de ser Hugo Catrileo".

Finalmente, palpitó el Maratón de Santiago, a desarollarse el domingo 28 de abril: "No queda nada. Llegó encima de un momento a otro. Me estoy preparando y sé muy bien que es una fiesta. Voy a estar en 21 kilómetros, va a ser el cuarto de este año, ya corrí un 42k en Houston".

"Estoy buscando hacer la preparación base para lo que pueden ser mis primeros Juegos Olímpicos y si no, la base para otras carreras. La idea es ajustar ritmos de competencia, la idea es mejorar mi marca personal. Tengo confianza en correr mejor de lo que fue el año pasado", añadió.

Para los 42 kilómetros le puso fichas a su compañero de equipo Matías Silva, uno de los créditos locales para esta competencia.