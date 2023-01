José Ignacio Cornejo: Lo que me motiva del Rally es traer alegría y orgullo a casa

El chileno José Ignacio Cornejo, piloto del Monster Energy Honda Team, conversó con Al Aire Libre TV sobre su experiencia en el Dakar 2023, en Arabia Saudita, y afirmó que no quedó a gusto con el octavo lugar conseguido, pues su deseo siempre ha sido representar con éxito y orgullo a nuestro país.

"Me mueve la pasión por este deporte y eso no ha sido fácil, ya que han sido muchos sacrificios, tanto económicos como personales. Lo que me motiva a asistir siempre al Rally es traer alegría y orgullo a casa, mostrando a todos que el apoyo nunca ha sido en vano", comentó el iquiqueño.

Cornejo también comparó su rendimiento con el cuarto puesto en el año 2020 y explicó que, a partir de ese momento, siempre ha estado luchando por meterse en el podio.

"Estuve a punto de ganarlo, entonces siempre está el deseo de estar entre los tres primeros y por qué no ganar", explicó.

Por ese motivo, Cornejo precisó que "nos quedamos con el sabor amargo porque los resultados no se nos dieron".

"Me caí en el prólogo, entonces en la primera etapa tuve que salir abriendo pista que no es lo mejor. Más tarde, en la tercera etapa me golpeé fuerte, algo que se pudo haber evitado. La séptima se canceló fue una etapa menos de donde atacar. Finalmente, aunque gané en la 12, era de las más cortas. Así que no pude recuperar terreno en la clasificación general", analizó el motociclista.

Más allá del resultado, Cornejo rescató la relación que se dio con otros competidores y con el equipo que lo acompañó: "A Pablo (Quintanilla), Adrien (Van Beveren) y Ricky (Brabec) los conozco hace bastante tiempo y con el resto de pilotos, las dos etapas de maratón hicieron que cada uno saliera de sus carpas para compartir y tener harta camaradería".

"A Kevin (Benavides), como ganó el Dakar, lo felicité. El vino a hacer uno de sus primeros cursos con mi papá. Ahí aprendió bastante bien y notó que el sistema era muy bueno y siguió viniendo entre 2015 y el 2019 antes de la pandemia entre cuatro veces al año. Entonces venía muy seguido, se formó muy bien y hay un gran cariño ahí", reconoció el iquiqueño.

Finalmente, Cornejo anunció que seguirá en búsqueda de un logro este año, ya que planea estar presente en todo el Mundial de Rally.

"El primer desafío fue el Dakar, el segundo será a fines de febrero en los Emiratos Árabes. El tercero en México a fines de abril, el cuarto en Argentina a mediados de agosto y el último en octubre, en Marruecos. Esa es mi planificación", contó.

"Agradezco a mi familia, a Monster Energy Honda y a todos quienes mandan sus mensajes de apoyo. Seguiremos representando de mejor manera y ojalá volver con una alegría en las próximas competencias", concluyó el competidor nacional.