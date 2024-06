Cómo utilizar las funciones de bet365

Bet365 es una casa de apuestas online bastante grande y conocida a nivel internacional. En Chile ofrece múltiples servicios y funciones a sus usuarios. Lo primero que te encuentras la registrase es el bono de bienvenida con el código bonus Bet365. Luego podrás acceder a importantes características como las apuestas en vivo, el streaming de los eventos más relevantes y la posibilidad de hacer cash out.

Pasos para usar las apuestas en vivo de Bet365 Chile

Además de las apuestas pre partido y anticipadas, los chilenos pueden disfrutar en Bet365 de apuestas en vivo. Es decir, apuestas sobre partidos que se desarrollan en el momento. Para acceder a este servicio basta con seguir 7 pasos generales:

Inicia sesión con tus datos de acceso o crea una cuenta si aún no la tienes. Puedes crear tu cuenta con el código bonus Bet365. Realiza un depósito para que puedas procesar tus apuestas Arriba a la derecha, en el menú de franja negra, selecciona “Deportes” Justo debajo, en la franja verde, presiona donde dice “En vivo” Aparecerá una tercera franja, esta vez también de color negro y que podrás usar para elegir rápidamente entre los diferentes deportes que en ese momento tienen eventos disponibles para apostar en vivo Después de elegir el deporte, selecciona el evento específico que sea de tu interés Ahora marca la opción de apuesta del mercado en el que quieres apostar

Cuando hagas esto aparecerá tu boleto de apuesta con la selección realizada. Podrás incluir más mercados de otros partidos en vivo para crear una combinada o múltiples apuestas simples en un mismo boleto. Ten en cuenta que en las apuestas en vivo, las cuotas y los mercados cambian a cada minuto. Paga tu boleto antes de perder tu oportunidad o ventaja.

Guía para ver el streaming de partidos en Bet365 Chile

En sintonía con lo anterior, Bet365 Chile brinda a sus clientes uno de los mejores servicios de transmisión en vivo de la industria de las apuestas online. El operador ofrece una retransmisión audiovisual de los eventos más importantes que se estén llevando a cabo en el momento, por lo que podrás hacer apuestas en vivo al mismo tiempo que ves los partidos.

Para utilizar esta función, sigue los mismos pasos anteriormente indicados. La diferencia es que en el quinto paso, al final de la tercera franja que contiene los deportes, volverás a encontrar la opción “En vivo”, pero esta vez acompañada de un icono con forma de Play. Al seleccionar esta opción, se desplegarán todos los eventos con streaming disponible.

¿Cómo hacer cash out en Bet365 Chile?

El cash out, cerrar apuesta o cobro anticipado es una función bastante útil de Bet365 Chile. Sirve para garantizar ganancias anticipadas cuando existe la posibilidad de que el resultado de un evento se vuelva en nuestra contra. Así como para minimizar pérdidas cuando un evento ya está en nuestra contra y no queremos perder el total del dinero apostado.

La función cerrar apuesta de Bet365 no está disponible en todos los deportes, eventos y mercados. La propia plataforma decide en qué casos habilitarla. Para comprobar su disponibilidad y utilizarla, tienes que ir a la sección “Mis Apuestas”, donde encontrarás tus apuestas activas (aun sin resolver).

Debajo de tus selecciones estará el botón “Cerrar apuesta”. Si no aparece, es porque la función no está disponible para ese caso en particular. Si aparece, puedes presionarlo para ver la cantidad de dinero que Bet365 está dispuesto a ofrecerte. También puedes hacer un cierre parcial, retirando una parte del dinero y dejando la otra hasta el final del evento.

Otras funciones y características de Bet365 Chile

Por supuesto, todo lo anterior es solo la punta de lanza de los servicios y funciones de Bet365. Todo esto está disponible tanto en la versión web como en la App Bet365.

Cuotas especiales (mejoradas)

Creador de apuestas (Bet Builder)

Editor de apuestas para modificar boletos pagados

Estadísticas de torneos, equipos y jugadores

Programación de próximos eventos en vivo

Jackpots de fútbol

Apuestas Colossus (carreras de caballos del Reino Unido e Irlanda)

Función de alertas para recibir notificaciones personalizadas

Todo esto está disponible en la sección “Deportes” de Bet365. Y eso que nos hemos centrado únicamente en las apuestas deportivas, pues este operador también cuenta con un destacable servicio de casino y casino en vivo.