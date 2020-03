Connor McGregor donó un millón de euros para material sanitario contra el coronavirus en Irlanda

El destacado peleador de artes marciales mixtas Connor McGregor donó un millón de dólares para material de protección sanitaria en su país Irlanda, para la prevención del coronavirus.

McGregor envió un mensaje mediante sus redes sociales al Ministro de Finanzas, Paschal Donohoeque, señalando que "he comprado por valor de un millón de euros material de protección para el personal (sanitario) para que se entregue a todos los hospitales que luchan en la región de Leinster. Nuestra región más afectada hasta el momento".

La estrella de UFC añadió que "St James's, Mater, Tallaght, Beaumont, Vincent's. No estaríamos donde estamos sin estos valientes hombres y mujeres. ¡Que Dios les bendiga y los proteja!", en un escrito que dio a conocer mediante su Twitter.

Además, solicitó a las autoridades reforzar las medidas de confinamiento con el fin de escitar una masiva expansión, como en otras naciones de Europa.

Thank you sincerely for your message, Minister Paschal Donohoe.

Here is my reply. pic.twitter.com/0NcnVgrKaA