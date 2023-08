Ignacio "La Jaula" Bahamondes tendrá su primera pelea en la cartelera estelar en UFC Nashville

El chileno Ignacio Bahamondes tendrá su primera pelea en la cartelera estelar de un evento de la UFC este fin de semana, precisamente en la velada que se llevará a cabo en la localidad de Nashville en Estados Unidos.

El peleador nacional de 25 años se enfrentará al eslovaco Ľudovít Klein en la categoría de peso ligero (70,3 kilogramos) en un combate a tres asaltos en el octágono del Bridgestone Arena.

Bahamondes, que arrastra una racha de tres victorias consecutivas, tendrá su primera pelea estelar desde que entró a la UFC, puesto que en sus participaciones anteriores compitió siempre en las preliminares de cada evento.

La cartelera estelar de UFC Nashville se llevará a cabo este sábado 5 de agosto desde las 21:00 horas de nuestro país, y la pelea que de inicio a esta instancia del evento será precisamente la de Bahamondes ante Klein.

One of the greatest kicks you'll ever see 😱@JaulaBahamondes opens the #UFCNashville main card Saturday, live on ESPN! pic.twitter.com/llBnDrzIRC