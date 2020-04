La UFC regresará el 9 de mayo con un esperado evento en Florida

Finalmente la UFC concretó su retorno para el próximo 9 de mayo con el evento UFC 249, el cual se realizará en Florida en los Estados Unidos y que tendrá dos peleas por campeonatos.

La velada se llevará a cabo en el VyStar Veterans Memorial Arena en Jacksonville, teniendo en los combates estelares a los pesos ligeros Tony Ferguson y Justin Gaethje por el título interino de la categoría, mientras que el monarca peso gallo Henry Cejudo defenderá su cinturón ante Dominick Cruz.

Además, en el mismo recinto se realizarán dos eventos más, para el 13 y 16 de mayo.

"Quiero agradecer enormemente al alcalde de Jacksonville, Lenny Curry, a la VyStar Veterans Memorial Arena y al Director Ejecutivo de la Comisión de Boxeo del Estado de Florida, Patrick Cunningham, por hacer esto y darnos un lugar para poner estas increíbles carteleras", declaró Dana White, presidente de la compañía.

El propio Cunningham afirmó que para el show se desplegarán todos los protocolos de sanidad y prevención ante la pandemia que afecta al mundo por el coronavirus, para así asegurar la aseguridad de los propios peleadores y asistentes.

