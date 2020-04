Peleador de la UFC ocultó que se contagió de coronavirus y fingió estar lesionado

El luchador de artes marciales mixtas Lyman Good reveló que se contagió de coronavirus antes de su combate del 18 de abril, y eligió no hacerlo público, mientras la UFC buscaba evitar las suspensiones.

El peleador de 34 años contó que dio positivo de coronavirus antes de que se suspendiera el UFC 249, evento donde iba a pelear contra Belal Muhammad en el peso welter.

"Aunque dije que se debió a una lesión, en realidad fue porque había dado positivo por coronavirus. Tan pronto como me enteré, se lo hice saber a mi entorno. Mi verdadera preocupación eran mis compañeros de equipo, mis entrenadores y cualquier persona con la que tuve contacto. Dios no lo quiera, que se contagien, lo propaguen, y alguien más enferme. Me sentiría responsable", explicó en diálogo con ESPN.

Sobre la aparición de los síntomas, "American Cyborg" dijo que se sintió una debilidad que jamás había sentido.

"Como luchadores, estamos preparados para entrenar siempre. Si contraemos un resfriado o pequeñas lesiones persistentes, estamos entrenados para pelear más o menos. Al principio pensé que era sólo eso. Pero hubo un día en que mi cuerpo no respondía de la forma en que normalmente lo hace", contó.