Aseguran que Angelo Araos sufrió grave lesión y se perderá el resto de la temporada 2023

La prensa brasileña aseguró que el chileno Angelo Araos sufrió una grave lesión que lo dejará al margen de todo lo que resta de la temporada 2023 en su club Atlético Goianiense.

Según informó el periodista Gustavo Ramos del medio Feras Do Esporte, Araos lamenta una rotura del ligamento cruzado anterior de una de sus piernas, por lo que su tiempo de baja es de nueve meses.

Departamento médico atualiza a situação do meia Ângelo Araos.



Confirmada a lesão ligamentar grave com necessidade de cirurgia. Diagnóstico de ruptura total do ligamento cruzado anterior.



Recuperação 9 meses. @FerasDoEsporte_

📸 Ingryd Oliveira