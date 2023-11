Atleta Evelyn Ortiz disparó contra Ximena Restrepo: Destruyó a Berdine Castillo

La atleta nacional Evelyn Ortiz también se manifestó por la polémica que se vive en su deporte por las denuncias de Poulette Cardoch y Berdine Castillo, de separarlas arbitrariamente de la prueba 4x400 femenina en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, además de hostigamiento e insultos.

La atleta Berdine Castillo acusó insultos de técnico y hostigamiento de Ximena Restrepo #Santiago2023 #CooperativaContigo https://t.co/xfJiYOxVQw pic.twitter.com/VUKycaKp52 — Al Aire Libre en Cooperativa (@alairelibrecl) November 8, 2023

A través de sus redes sociales, la "Gacela" se manifestó: "Sacar de la concentración a Berdine cuando enfrentaba la final más Importante de su carrera, eso no se hace por ningún motivo, además señalar Berdine logró plata y récord de Chile sub 23 en los panamericanos junior. Tiene una marca histórica en la prueba y era carta fija en los 800, la sacaron de foco y no logró correr bien".

"La forma en que se dio la nómina no es lo normal, mucho menos modificar el relevo 2 horas antes de correr. Esta noticia dejó muy mal a Poli (Cardoch) porque la sacaron de un lugar que merecía por marca técnica, eso estaba en el criterio de selección, lo que provocó molestia en los entrenadores de Poli y Berdine", añadió.

Además, disparó contra Ximena Restrepo, vicepresidenta de World Athletics y mamá de Martina Weil: "Se pasó a llevar el trabajo de las atletas y las reglas del atletismo. Aquí es donde procede lo más polémico. Ximena Restrepo intercede en esta decisión, pidiendo que Berdine no corra. La atleta presenciando todo antes de correr su final, obviamente la destruyó".

"Quisieron arreglar el cagazo (sic) y reintegran a Poli y Berdine como debía ser, pero Poli estaba tan afectada que decide no correr por el bien de un buen relevo para el país... Berdine decide correrlo y demostrar que sí podía. Fue la segunda más rápida después de Martina".

También se descargó contra Marcelo Gajardo: "El técnico es mi exentrenador, lo conozco, y conozco a todas las involucradas. Mi percepción es que quería armar el relevo UC, club donde trabaja. Se movió con motivaciones propias, no lo culpo, pero quizás estaba muy presionado para poner a las otras dos atletas, quinta y sexta en tiempos, Feña (Mackenna) y Viole (Arnaiz)".

"Me afectó emocional y físicamente": Atleta Poulette Cardoch acusó que la bajaron del relevo sin fundamentos técnicos #CooperativaContigo https://t.co/HVuK1iHGT2 pic.twitter.com/1ozXNujd61 — Al Aire Libre en Cooperativa (@alairelibrecl) November 7, 2023

"Lo más triste y lamentable es que cuando Berdine se reintegra al calentamiento del relevo, sus compañeras Martina (Weil), Stephanie (Saavedra) y Feña (Mackenna) le hacen la 'ley del hielo' y no le hablan, creo que eso es lo peor que le puede pasar a una atleta en un relevo y un evento tan bonito... Se esperaba solidaridad de equipo. Si yo sé que tengo a una compañera más rápida que yo, no se me ocurriría dejarla fuera, apoyaría el beneficio país, no mi interés personal de estar ahí", siguió con dardos a las demás atletas.

"Este caso empaña un deporte donde las marcas son las que valen y espero nunca más algo así se repita, porque dañan el trabajo y los sueños de las atletas y las nuevas generaciones. Ya estar ahí era un sueño, pero fue más fuerte el egoísmo y vimos un relevo frío, con un evidente quiebre, pero que le dio la razón los números, puesto que Berdine corrió mejor y sin duda Poli también lo hubiera hecho, Chile hubiera peleado el bronce", coninuó.

Por otra parte, elogió a Castillo: "Berdine es una mujer ejemplar, que nos ha dado muchas alegrías representando a Chile. De una humildad tremenda y con la 'carga' de oír comentarios desatinados y racistas sólo por su color de piel, tal como dice el comunicado ellas no son parte de la élite, ellas son parte de la mayoría de los chilenos, de colegios con número y de clubes comunales. Entrena en Recoleta o en Pudahuel, de muy bajo perfil, y con un talento increíble en la prueba más dura del atletismo".

"Gracias a Berdine por la valentía de contar lo que muchos sabíamos que podía estar pasando detrás de la decisión técnica... Para que nunca más el pituto, el apellido y la clase social, se ponga por sobre el trabajo honesto de un deportista... Y anoten esto: Berdine Castillo brillará en París 2024", sentenció.

Para los q me preguntan respecto al reclamo de mis compañeras del atletismo Berdine Castillo y Poli Cardoch, les resumo lo q pasó en el relevo 4*400 y las apoyo 100%

Los ERRORES que generaron esto 👇

1- Sacar de la concentración a Berdine cuando enfrentaba la final + pic.twitter.com/LlJlxhIOFR — Evelyn GACELA Ortiz🏃‍♀️ (@EveFitCL) November 8, 2023

Más tarde, pidió disculpas a una de sus colegas por involucrarla: Atención gente; vengo a pedir disculpas públicas a Stephanie Saavedra, la nombré en este medio y me aclaró anoche q ella no estuvo involucrada en el asunto del relevo... Así que le pedí disculpas y también lo hago aquí porque me gusta la verdad ante todo y no quiero perjudicarla".

La Comisión de Atletas presentó una denuncia por estos motivos y ya está en marcha la investigación de la federación.