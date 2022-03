Camilo Beausejour: Todos mis hermanos son destacados en lo que hacen

Uno de los hermanos del bicampeón de América Jean Beausejour, Camilo Beausejour, destacó en los últimos días luego que alcanzó tres medallas en el Campeonato Nacional de velocidad, saltos y pruebas combinadas, y contó cómo es su relación con el recientemente retirado futbolista.

"Jean es mi hermano, lo considero un deportista genial, me enseñó cómo enfrentar las críticas y

estar cerca de profesionalismo", dijo en conversación con Las Ultimas Noticias.

"Pero no es solo Jean, están todos mis otros hermanos que siempre me han apoyado junto a mis padres. Está Sankara, un ingeniero civil metalúrgico que se fue solo al norte a estudiar teniendo apenas 18 años; está Jean Amilcar, que estudió para director técnico y actualmente maneja una red impresionante de escuelas de fútbol a lo largo de Chile; mi pequeña hermana Tye, que estudia ciencias políticas y por último está mi her mana Mary Luz, ella vive en Austria y es excelente en relaciones internacionales y marketing", continuó.

"Lo que quiero decir es que todos mis hermanos son destacados en lo que hacen", completó Camilo.

Camilo Beausejour,q ue nació en Haití y llegó a nuestro país a los 11 años, en el 2010, ganó oro en la posta 4x100 y en la 4x400 y además un bronce en los 200 metros en el campeonato realizado en San Fernando.