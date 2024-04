No se limita: Carlos Díaz dio a conocer sus expectativas para los Juegos Olímpicos de París 2024

El destacado atleta nacional Carlos Díaz proyectó su camino para los Juegos Olímpicos de París 2024, en el que buscará ser una sorpresa, señalando que todo depende de cómo llegue físicamente.

Díaz (Team Gatorade) conversó con nuestro sitio web AlAireLibre.cl y comentó su clasificación, que se produjo en febrero pasado en Sevilla, superando la marca mínima, con dos horas, ocho minutos y 4 segundos (la mínima era 2:08.10), logrando además récord de Chile.

"La primera sensación que te invade es la satisfacción de cumplir y plasmar todo el entrenamiento. Los Juegos Panamericanos fueron un golpe muy duro (no pudo conseguir medalla en los 10.000 metros)... Muy pocas veces uno puede plasmar todo lo que entrenaste en la competencia, el llegar con esta marca para mí es mucha satisfacción de cumplir lo que nos planteamos. Más que por mí por el grupo completo, yo soy el deportista que actúa, pero detrás mío hay un grupo grande que tiene todas las aspiraciones y la confianza", sostuvo.

"La idea era siempre buscar una marca para correr un maratón más grande, pero la comodidad de correr en España y el conocer el maratón, nos llevó este año a volver a correr en Sevilla y poder batir el récord con la marca mínima. El año pasado fue más aprendizaje y este año pudimos plasmar todo lo que teníamos que hacer, por eso pudo salir el récord y la marca mínima, que era lo que estábamos buscando", agregó.

Sobre la plusmarca, sostuvo: "Estar en el top a nivel histórico chileno ya es espectacular, pero sabemos que a nivel internacional están un paso más arriba. Sabemos que los récords de Chile están para batirlos y si queremos destacar a nivel internacional, hay que batirlos. Es el paso básico".

Proyectando los Juegos, expresó: "Hay que estar preparado físicamente de la mejor manera, sabemos que en el maratón pueden pasar muchas cosas, es una incertidumbre. Hay que estar preparados psicológicamente para superar el dolor y siempre pasar ese muro de querer retirarte de la carrera, de querer abandonar. En relación a cómo se va dando la carrera hay que plantearse siempre estar en el grupo de avanzada y aprovechar la carrera al máximo. Están los favoritos de Kenia y Etiopía, ellos tienen la presión, pero hay que usar eso. Todo deportista tiene que dar el 100 por ciento y uno puede dar sorpresas. Uno sintiéndose físicamente bien puede hacerlo todo".

También lamentó su cuarto lugar conseguido en los 10.000 metros de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023: "Fue por problemas de salud. Cogí (agarré) un virus dos semanas antes de correr. Intentamos controlarlo, de manera que no afectara en el rendimiento, pero fue empeorando hasta que llegó a los pulmones 10 días antes de competir. Cuando volví a Chile lo único que quedaba era la recuperación e intentar que físicamente mi cuerpo pasara ese desgaste, porque a nivel de medicación el cuerpo queda muy débil, pero al final lo mismo que decía,en esta ocasión no pude plasmar lo entrenado, había hecho una preparación perfecta, estaba en mí mejor momento físico, pero esto sirve para poner los pies en la tierra, no soñar tanto".

Finalmente, habló del Maratón de Santiago: "En este evento estaré en los 21k, un medio maratón, va a ser la última vez con esta distancia antes de los Juegos Olímpicos. Entre medio haré un 10.000 en Londres, pero quería llegar en buena forma a este Maratón de Santiago, además va a ser la primera vez que hago en este evento los 21k, he corrido siete ediciones en el 10, así que tiene ese toque especial".

"El Maratón de Santiago siempre ha sido un trampolín. A nivel internacional conozco muchos atletas que están debutando en maratón y les recomiendo que se preparen para Santiago porque les puede dar una marca para salir a buscar maratones de mejor nivel. También estar en casa, con tu gente es buenísimo. La cantidad de gente que se agolpa en las calles es impresionante. He estado en carreras de otros países y Chile no queda en menos con este ambiente deportivo", cerró.

El Maratón de Santiago se llevará a cabo este domingo con inicio y llegada en el frontis de La Moneda, a partir de las 07:30 horas (11:30 GMT).