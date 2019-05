Francisca Mardones: Tengo las marcas y los requisitos que se necesitan para llegar a Tokio 2020

La atleta paralímpica Francisca Mardones, ex tenista además, en conversación con nuestro programa Todo por el Deporte, describió la dificultad del cambio de disciplina que realizó en el último año y aseguró que tiene lista su marca para ir por tercera vez a los Juegos Paralímpicos, en Tokio 2020.

Mardones, quien alcanzó el número uno del mundo en su actual disciplina en 2018, aseguró que "desde que estuve en los Juegos de Río de Janeiro, mi objetivo era ir a Tokio. Nunca pensé que iba a tener que dejar el tenis, pero con el atletismo probablemente volveré. De hecho, tengo todas las marcas y los requisitos que se necesitan para llegar a Tokio, ya las cumplí".

"De igual forma, quiero ir paso a paso, con mi entrenador no queremos presionarnos con medallas, sino que pensar en el presente. En junio voy a un Gran Prix, luego debo ir a Lima, a los Parapanamericanos y por último el Mundial en Dubai. Tengo bastantes competencias", añadio la nacional.

En cuanto al cambio de deporte, durante el año pasado, la deportista dijo que "no ha sido nada de fácil, porque son deportes muy difíciles, en cuanto a la preparación. El tenis es muy aeróbico, pero llevo un año compitiendo en el atletismo".

"Salí del tenis por una lesión. Tengo un par de hernias en el cuello que me hacen perder la fuerza en el brazo derecho y no estaba siendo tan ágil con en el tenis. Luego me corté el dedo cocinando y no pude volver a jugar tenis", agregó.

Finalmente, Mardones repasó su gran actuación en el último Gran Prix de Brasil, en el que "tuve grandes resultados. Trabajé un montón con mi equipo técnico por tener una buena presentación y más allá de las dos medallas de plata y una de oro que logré batir dos récords americanos, además de uno nacional".