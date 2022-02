Isidora Jiménez: Me siento preparada para volver a mi mejor nivel

La atleta chilena Isidora Jiménez comentó su intento por retomar el nivel que la llevó a clasificar a Juegos Olímpicos y a sumar medallas a nivel Sudamericano y aseguró que se siente en condiciones de retomar su mejor nivel con el objetivo de participar en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 y buscar una clasificación a París 2024.

"Me interesa volver a mi nivel. No he estado muy cerca de él en los últimos años, por diferentes motivos, como por ejemplo las lesiones, pero ahora estoy muy optimista junto a mi entrenador y a todo mi equipo. Estamos contentos y tranquilos, porque el año es largo. Termino en octubre con los Juegos Odesur y hay que tener energía hasta ese entonces para después preparar el 2023", comentó la deportista en diálogo con Las Últimas Noticias.

"Me siento preparada para volver a mis antiguas marcas, ciento por ciento. Yo entreno día a día para superarme y con eso llegar a mi mejor versión para superar mi marca. Junto a mi equipo estamos en sintonía, tranquilos, llevando las cosas con calma", añadió.

"Ahora enfocada y preocupada de estar sana en cuanto a lesiones, porque son las que interfieren y no te permiten entrenar tan bien", complementó Jiménez, quien se muestra esperanzada de alcanzar su mejor rendimiento en los próximos años.

"Tengo 28 años y según entiendo, en el atletismo de velocidad el peak es alrededor de los 30. Ahí uno forja más madurez, desde la mente hasta el físico. Estoy convencida y esperanzada de que estos serán unos muy buenos años. Vienen los Panamericanos de Santiago 2023 y los Juegos de París 2024, así que el calendario está bien entretenido y desafiante, por lo que estoy entrenando sin pensar en edad ni nada", dijo Jiménez, quien también piensa en su vida personal.

"Ahora con 28 años estoy pensando en la Isidoria con 28. Lo que haga después, no tengo idea qué pasará, estoy concentrada en el ahora. Pero obviamente que quiero ser mamá, no me he cerrado, solamente que el atletismo me tiene ocupada durante años en estas cosas", comentó.