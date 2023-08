Martina Weil no correrá los 200 metros del Mundial por error de la Federación Atlética de Chile

La chilena Martina Weil no podrá competir este miércoles en la prueba de los 200 metros planos en el Mundial de Atletismo que se celebra en Budapest, debido a un error administrativo de la Federación Atlética de Chile (Fedachi).

Según informó El Mercurio, la Fedachi no realizó el trámite correspondiente para inscribirla en la competencia, pese a que la chilena había conseguido la marca necesaria para clasificar gracias a su rendimiento en el Sudamericano de Sao Paulo el mes pasado.

Este trámite tenía como plazo el 31 de julio. El presidente de Fedachi, Juan Luis Carter, debía avisar al gerente general Kurt Contreras para ratificar la delegación nacional que competiría en el Mundial.

Pero la confirmación para que Weil compitiera en los 200 metros nunca llegó, y solo quedó inscrita en la prueba de los 400 metros, en la cual corrió el fin de semana.

Weil se enteró el pasado 10 de agosto, en la lista oficial, que no estaba habilitada para competir en los 200 metros Budapest; y al pedir explicaciones, sólo le dieron como respuesta: "Kurt no te inscribió, porque Juan no le dijo".

La Federación intentó arreglar el problema, pero no pudo. Tampoco lo logró Ximena Restrepo, madre de Martina Weil y una de las vicepresidentas de World Athletics.

Felipe de La Fuente, entrenador del equipo de atletismo de la Fedechi, lamentó la situación y consideró que "es un error grave", precisando que esto es un fallo administrativo. "Nosotros no nos encargamos de esa parte".

"Nosotros nos enteramos al igual que ella, al ver la lista de inscritos. Le preguntamos para preguntarle y ella también estaba sorprendida, porque esperaba estar en los 400 y los 200. Me disculpe con ella de todos modos, pese a que no es nuestra responsabilidad, pero sin duda que está muy decepcionada con el tema", comentó.

Carter, presidente de la Fedachi, reconoció el problema y aclaró que "no hay mala fe".

"Si hay que disculparse, lo haremos; si hay que responsabilizar a alguien, se hará, pero no puedo hacerlo sin tener todos los antecedentes. Todavía espero respuestas", explicó el directivo.

Finalmente, Carter indicó que solicitó un informe al entrenador De La Fuente, "porque nunca estuvo en el radar nuestro que ella iba a hacer los 200. El 31 de julio nuestra nómina sólo la tenía en los 400".

"Sospecho que pudo haber entrado por el ranking después del retiro por lesión de una atleta ecuatoriana, que eso sucedió el domingo 6, pero la federación no trabaja los domingos, y hasta el 7 había plazo para ratificar. Cuando tratamos de inscribirla ya era tarde. Quizás nos faltó revisar el ranking, pensamos que World Athletics lo informaba. Vamos a investigar qué pasó. Quiero ser serio y por sobre todas las cosas aclarar esto", sentenció.