Natalia Duco: Espero estar dentro de la final en los Panamericanos y sueño con una medalla

La atleta chilena Natalia Duco habló sobre sus metas para los Juegos Panamericanos en Santiago 2023 y del desafío adicional que tendrá durante la competencia, ya que será comentarista del área deportiva de Canal 13.

"Por lo menos (quiero) estar dentro de la final Panamericana, que es como estar en una final mundial porque las mejores lanzadoras del mundo están en los Panamericanos. Y yo soy soñadora, así que sueño con una medalla, pero sé que es súper difícil y competitivo, y para eso tengo que mejorar mucho y estoy haciendo todo lo necesario para llegar a ese nivel", declaró Duco a Canal 13.

Respecto a su preparación, comentó que "tengo un nuevo entrenador argentino, por lo que estaré viajando a Buenos Aires y él va a estar viniendo a Chile".

"Además, aumenté casi al doble mi entrenamiento en relación al año pasado, por lo que está siendo difícil aguantar este ritmo, pero la ideas es poder aspirar a mejorar mi nivel para hacer un buen papel en los Juegos Panamericanos como deportista. Y también estar en esta otra faceta que significa mucho de aprendizaje y entrenamiento desde otro sentido", precisó.

También Duco explicó cómo lleva su rol de mamá, deportista y comunicadora: "Mira lo más importante es ser muy planificada, tener una agenda muy ordenada y cumplirla. Tengo mis rutinas muy claras...Hay días en que puedo compartir más con él y otros no. Los días que está con su papá los aprovecho al máximo. Es ser eficiente y no caer en tiempos perdidos, es difícil mantener el equilibrio, pero no hay que olvidarse de las prioridades y de los límites".

Finalmente, agradeció la oportunidad de ser comentarista en los Juegos Panamericanos: "Es un tremendo desafío porque es como ser juez y en parte siento que de a poco he ido creando una carrera como comunicadora".

"Los Panamericanos son una oportunidad muy potente de poder transmitir cultura deportiva y poder mostrar amor por el deporte. Es hacer un cambio real en la sociedad, me gustaría participar y dar lo mejor de mi como atleta, poder transmitir este amor que yo tengo por el deporte y mostrarle a las personas la importancia que significa estar viendo los Juegos por las pantallas de Canal 13", sentenció.