Natalia Ducó rompió en llanto por su preparación para Santiago 2023: Solo encuentro obstáculos

La destacada atleta nacional Natalia Ducó expresó su malestar por el gran esfuerzo que ha debido realizar en su preparación para los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, debido al poco apoyo económico que ha tenido.

A través de un video en redes sociales, en el que no escondió su pena, Ducó expresó: "Les quería contar que me siento súper frustrada. Ha sido muy difícil la separación para Santiago. Es como que quiero dar lo mejor y al final solo encuentro puros obstáculos. Trato de llevar adelante lo que sea mejor para mi hijo y para mí, pero es frustrante porque no me apoyan y sería lo mejor para poder participar de estos juegos".

"Lo que he tenido que hace es trabajar demasiado para financiarme con el 80 por ciento de mi preparación, pero mientras más trabajo, menos descanso, menos ve a mi hijo, y ya se hizo un círculo vicioso. He tenido gente y fundaciones que me han acompañado sino sería imposible pero la base de todo es que yo tengo que trabajar para financiar lo que yo hago", cerró.

La deportista ha tenido un paulatino regreso a las pistas en los últimos años, luego de estar un tiempo fuera por castigo de doping y también por haber sido madre.