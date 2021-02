La etíope Gudaf Tsegay rompió el récord mundial de 1.500 metros planos en pista cubierta

La etíope Gudaf Tsegay, bronce mundialista al aire libre en 1.500 metros, estableció este martes en Lievin un nuevo récord mundial en pista cubierta con un tiempo de 3'53''09.

Tsgay rebajó en más de dos segundos el récord mundial anterior, que pertenecía a su compatriota Genzebe Dibaba con 3'35''17 desde hace siete años.

Las británicas Laura Muir (3'59''58) y Melissa Courtney Bryant (4'04''79) escoltaron a la nueva plusmarquista en el podio de la carrera.

Gudaf Tsegay destroys world indoor 1500m record by two seconds at @Meeting_Lievin #WorldIndoorTour pic.twitter.com/vQpEoecLYt