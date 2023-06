Usain Bolt anotó un golazo a Inglaterra en partido benéfico de la Unicef

El legendario exatleta jamaicano Usain Bolt, mejor velocista de la historia, inauguró este domingo el marcador en el partido benéfico de la Unicef disputado en Old Trafford, entre dos equipos de leyendas y famosos en representación de Inglaterra y del Resto del Mundo.

El combinado internacional, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, se llevó finalmente la victoria por 4-2 que abrió Bolt, un amante del fútbol y aficionado de Manchester United, a los 24 minutos.

No obstante, los ingleses reaccionaron y remontaron con tantos del actor Asa Butterfield y de Paul Scholes.

Bolt, capitán de equipo, tuvo que retirase cojeando a la hora de juego.

Poco después, el exjugador irlandés Robbie Keane devolvió el mando al equipo Resto del Mundo con un doblete.

ROBBIE KEANE!!



What a goal 😮‍💨



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2-2 🌍



Watch LIVE now on @ITV and @WeAreSTV📺 pic.twitter.com/p9OK8tK2Wu — Soccer Aid (@socceraid) June 11, 2023

El presentador Kem Cetinay estableció el marcador definitivo al escaparse del atleta Mo Farah.

En el equipo de figuras del mundo participaron también, entre otros, el brasileño Roberto Carlos, el italiano Francesco Totti, el argentino Hernán Crespo y el portugués Nani, mientras que en el inglés estuvieron Gary Neville, Gary Cahill, Jack Wilshere y Jermain Defoe.