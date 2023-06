Nicolás Pino consiguió histórico podio en las 24 Horas de Le Mans

Una jornada histórica para el automovilismo chileno, que retorna a lugares de privilegio del motorsport mundial, se vivió en el Circuit de la Sarthe luego que el joven piloto nacional de 18 años, Nico Pino, culminó tercero en las 24 Horas de Le Mans corrida este fin de semana.

La hazaña para el deporte nacional ocurrió nada menos que en la conmemoración de los 100 años de la mítica carrera, una de las tres más grandes del mundo junto al GP de Mónaco y la Indy 500, y que en la edición de este año se llamó "La Carrera del Siglo".

Pino se convirtió en el piloto más joven en la historia de las 24 horas de Le Mans en alcanzar un podio y lo hizo en la categoría LMP2, largando desde el puesto 20, pero con una estrategia bien pensada y gran ritmo del chileno y sus dos coequipos, el suizo Neel Jani y el austriaco René Binder, que les permitió avanzar prontamente a los primeros puestos antes de que cayera la noche en Francia.

Pino mantuvo siempre el auto en posiciones de avanzada durante los cuatro Stint que le tocó conducir, sumando poco más de 10 horas de manejo, superando una serie de situaciones propias de una carrera única, donde se corre sin parar durante 24 horas, con un tramo de lluvia, pista húmeda, seca, pinchazos, muchos accidentes y retiros, Safety Cars y el siempre complejo momento de conducir de noche, enfrentando además las primeras señales de cansancio al cabo de las 12 horas de carrera, que no fueron impedimento para un rendimiento de alto nivel que lo llevó al podio de las 24 Horas de Le Mans

"Terminamos una caótica carrera y con un podio en las 24 horas de Le Mans. Estoy muy feliz de cómo salió la carrera. Pensar que partimos del lugar 20 y terminamos terceros, obviamente, es un sueño. Superamos bastantes problemas, pero no tuvimos ningún choque, lo que fue muy importante en esta carrera. Estábamos para ganarla, pero como dicen acá en la carrera: 'Le Mans no lo ganas, si no que es Le Mans el que te deja ganarla'; el próximo año nos dejará", comentó Pino.

"Muy feliz de cómo fue trabajando el equipo; todos los pits fueron perfectos, no hubo errores de pilotos ni del equipo, fuimos los más rápidos durante la noche, el ambiente que se veía desde el inicio del fin de semana se vería distinto al resto. Así que estamos muy contentos de cómo salió el fin de semana. Me dicen además que soy el piloto más joven en la historia de Le Mans en lograr un podio, lo que es muy interesante", enfatizó.

El piloto chileno ha tenido un 2023 muy positivo hasta el momento, con una Pole y un P2 en las 24 Horas de Daytona, un triunfo en la primera carrera de la temporada de la European Le Mans Series y un podio histórico en las 24 Horas de Le Mans.