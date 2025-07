¿Qué refuerzo quiere Gustavo Álvarez para U de Chile tras la crisis de fichajes?

Universidad de Chile vive días complejos en el mercado de pases. A la frustración por no haber abrochado el refuerzo de Eduardo Vargas, ahora se suma el reclamo directo del técnico Gustavo Álvarez, quien pidió con urgencia un refuerzo en el mediocampo.

El argentino expresó su molestia a la dirigencia azul tras una semana marcada por decisiones que no dejaron conforme a nadie: se cayó el arribo de Esteban Matus, no hubo avances en la salida de Matías Sepúlveda y las promesas hechas antes de las vacaciones aún no se concretan.

🔍 ¿Qué jugadores pidió Gustavo Álvarez como refuerzos?

Álvarez solicitó dos nombres específicos: Rodrigo Ureña y Ulises Ortegoza, ambos volantes con pasado o vínculo chileno.

Rodrigo Ureña, actual jugador de Universitario de Lima, tiene contrato hasta 2026 y una cláusula de salida de 600 mil dólares.

Ulises Ortegoza, argentino nacionalizado chileno, milita en Talleres y ha sido seguido por la U desde 2023. Su vínculo termina en diciembre, pero el club argentino busca venderlo, no prestarlo. Además, según supo Al Aire Libre, Azul Azul preguntó hace un tiempo por el volante, pero al conocer las condiciones de la T, tacharon de "imposible" la negociación.

Además, hay un tercer nombre en carpeta: Pablo Galdames, hoy en Independiente de Avellaneda y rival azul en Copa Sudamericana.

🧠 ¿Por qué es clave reforzar el mediocampo en la U?

El DT considera que la zona media necesita mayor solidez y variantes. Con la eliminación de opciones previas, el club está obligado a reaccionar rápido para cumplir con el deseo del técnico y sostener el buen rendimiento mostrado en el primer semestre.

📲 ¿Dónde leer más sobre Universidad de Chile?

