Deportes Iquique y la Universidad de Chile juegan este sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas en el Estadio Tierra de Campeones por la fecha 30 del Campeonato Nacional 2025. El duelo será transmitido por TNT Sports Premium y TNT Sports en Max.

Este compromiso es clave para ambos equipos. Los Dragones Celestes tratarán de evitar el descenso y para ello están obligados a ganar, además de esperar una caída de Everton. Si no ocurren ambas, perderán la categoría y deberán jugar en la Primera B el 2026.

Los azules, por su parte, se jugarán su última carta para acceder a la próxima Copa Libertadores. Para conseguirlo necesitan sumar de a tres y esperar tropiezos de al menos uno de sus antecesores en la tabla de posiciones: U Católica y O’Higgins.

⚽ Iquique vs U de Chile en vivo por el Campeonato Nacional: minuto a minuto

Primera Division – 2025 DÍA DE PARTIDO 30 Deportes Iquique Sin Comenzar Universidad de Chile Estadísticas de equipos Últimos enfrentamientos UNI 3 – 1 DEP 21/06/2025 UNI 0 – 3 DEP 29/09/2024 UNI 2 – 2 DEP 05/05/2024

📅 ¿Cuándo y a qué hora juegan Iquique vs U de Chile?

📅Fecha: Sábado 6 de diciembre

🕗Horario: 18:00 horas

🏟️Estadio: Tierra de Campeones (Iquique)

📺 ¿Dónde ver en vivo Iquique vs U de Chile?

📺TV: TNT Sports Premium

💻Streaming: TNT Sports en Max

🖥️: Además, podrás seguir el relato en vivo y el minuto a minuto del partido en el marcador virtual de Al Aire Libre

🟨 Árbitros del partido entre Iquique vs U de Chile

Árbitro: Mathias Riquelme

1er asistente: Manuel Marín

2do asistente: Jean Araya

Cuarto árbitro: Víctor Abarzúa

VAR: Rodrigo Carvajal

AVAR: Reinerio Alvarado

🧾 El XI de Iquique vs U de Chile por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Leandro Requena; Dilan Rojas, Luis Casanova, Salvador Sánchez, Misael Dávila; Diego Orellana, Marcos Gómez, Agustín Venezia; Álvaro Ramos, Edson Puch y César González. DT: Rodrigo Guerrero.

🧾 El XI de U de Chile vs Iquique por el Campeonato Nacional 2025

El probable once: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Nicolás Ramírez, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda, Javier Altamirano; Lucas Di Yorio y Leandro Fernández. DT: Gustavo Álvarez.