La búsqueda de un nuevo entrenador para la U de Chile sumó un nombre que despierta rechazo inmediato en el mundo azul.

Se trata de Julio Vaccari, exDT de Independiente de Avellaneda, quien habría sido contactado por Azul Azul para conocer su disponibilidad de cara a la temporada 2026.​

La información la entregó el periodista Marco Escobar en DSports: “Ya empezaron los primeros contactos” con el técnico argentino, quien actualmente está sin club tras renunciar en septiembre al Rojo tras una espantosa segunda mitad de año.

El problema es que Vaccari fue protagonista de uno de los episodios más traumáticos de la historia reciente de la U: los incidentes de Avellaneda por Copa Sudamericana.​

⚽ ¿Qué hizo Julio Vaccari?

Vaccari es un DT argentino de 47 años con pasos por Vélez, Defensa y Justicia e Independiente. Su curriculum incluye una final del Apertura argentino con el Rojo en el primer semestre de 2025, donde cayó ante Vélez. Sin embargo, su segunda mitad de temporada fue desastrosa: cero victorias en 10 partidos jugados, lo que precipitó su salida en septiembre y la llegada de Gustavo Quinteros como reemplazo.​

Pero más allá de los números, lo que genera rechazo en el CDA es su vínculo con Independiente durante la serie de Copa Sudamericana.

Previo al partido con los azules, y con tono irónico, Vaccari dijo que frente a la U de Chile “Hay que ganar, hacer trampa, buscar la manera de meter la pelota como sea en el arco rival, porque no sirve nada todo lo otro. No sé, meter un gol con la mano, como sea. En el fútbol mandan los resultados. No hay camino, no hay manera, eso no se evalúa. Por lo menos para los entrenadores no hay que evaluarlo, entonces vamos a buscar la manera de ganar como sea”.​

Esas palabras condicionaron el escenario y la barra de Independiente barrió, criminalmente, con los hinchas de la U de Chile en el estadio Libertadores de América a vista y paciencia de la policía argentina.

🔵 Los otros candidatos de la U de Chile para reemplazar a Álvarez

La lista de posibles sucesores de Gustavo Álvarez es extensa. El gran favorito sigue siendo Francisco “Paqui” Meneghini, actual DT de O’Higgins que quedará libre este fin de semana. Meneghini conoce la interna azul, pues fue analista de videos entre 2011 y 2013, y ayudante de Sebastián Beccacece en 2016.​

Otro nombre que toma fuerza es Martín Anselmi, exentrenador del Porto de Portugal que ganó la Copa Sudamericana 2022 con Independiente del Valle. El argentino de 40 años dirigió en Chile a Unión La Calera en 2022, pero su experiencia fue fugaz: apenas duró tres meses por malos resultados. Actualmente, también lo busca Newell’s Old Boys para las elecciones del 14 de diciembre.​Nicolás Diez completa la nómina de candidatos, aunque estaría esperando ofertas desde Argentina.