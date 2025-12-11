Luego de poner fin a su temporada, Universidad de Chile se encuentra negociando la salida de Gustavo Álvarez, quien manifestó públicamente su deseo de dejar el cargo a fin de año.

En paralelo, la dirigencia de Azul Azul está trabajando para encontrar a su reemplazante. Esto espera cerrarlo en los próximos días, para así enfocarse en la conformación del plantel y en la llegada de refuerzos.

Según se supo en las últimas horas, son dos los estrategas que corren con ventaja para calzarse el buzo de los universitarios: Martín Anselmi y Renato Paiva.

🔵 Referente de U de Chile se refirió a la salida de Álvarez

Uno que tomó la palabra para referirse a esta situación fue Walter Montillo. El referente de la U de Chile se encuentra en nuestro país preparando su partido de despedida y aprovechó de tomar la palabra sobre la actualidad azul.

En primer lugar, se refirió a la inminente salida de Gustavo Álvarez del club. “Me dirigió cuando yo era chico y el fútbol nos volvió a reencontrar en una cancha cuando él dirigía a Aldosivi y yo jugaba para Tigre. Cuando vino a la U me puso realmente muy contento. Yo le mandé varios mensajes a él felicitándolo y diciéndole lo que era un poquito el club, contándole un poquito la idiosincrasia también, porque creo que los entrenadores la tienen que saber”, dijo el exvolante.

“Yo creo que el mandato de él en la U fue bueno, en líneas generales fue muy bueno. Obviamente que siempre en los equipos grandes, lo que se busca es salir campeón y cuando no se logra por ahí se ve todo lo malo que se hizo, pero si miramos hace 3, 4 años atrás, de las situaciones que estábamos pasando, me parece que él pudo acomodar con su manera de entrenar, con su manera de ser, un tipo serio, un tipo que sabe lo que quería para el club. Obviamente, cuando llegan los finales de contrato, cada uno va a velar por sus intereses y uno no se puede meter, pero me parece que hizo un buen trabajo”, agregó.

👀 Montillo y la opción de Renato Paiva en U de Chile

Por otro lado, Walter Montillo fue consultado por la opción de que Renato Paiva asuma la dirección técnica del elenco laico.

“El fútbol brasilero, lo vienen demostrando en las copas internacionales, está por encima de todo lo que es Sudamérica. Seguramente que tenga los conocimientos para poder hacerlo. Cualquiera que venga acá me parece que, si por ahí no es local, lo que yo haría es conocer un poquito lo que le gusta al hincha, las preferencias de algunas posiciones que son importantes para el hincha y después, obviamente, colocar su plan de juego para que nos pueda sacar nuevamente campeones”, concluyó.

