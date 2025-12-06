La U de Chile visita a Deportes Iquique esta tarde en el Estadio Tierra de Campeones, en duelo válido por la Fecha 30 del Campeonato Nacional y que tiene un tinte de final para ambas instituciones, pero por razones muy distintas.

Para Iquique es jugar por la permanencia y para la U es clasificar directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores para salvar un año que pintó bien, pero que terminó escaso de títulos.

Para buscar el Chile 2, Gustavo Álvarez movió las piezas y realizó dos modificaciones en el equipo titular.

⚽La formación de U de Chile más probable

Gustavo Álvarez recuperó a dos jugadores titulares: Maximiliano Guerrero y Matías Sepúlveda.

Guerrero tuvo una lesión muscular frente a O’Higgins y Matías Sepúlveda fue expulsado en ese mismo partido, por lo que ambos se perdieron el partido frente a Coquimbo Unido.

De no mediar inconvenientes de última hora, la U de Chile formaría de la siguiente forma

🧤Gabriel Castellón

🛡️Fabián Hormazábal , Franco Calderón , Matías Zaldivia

, Franco , Matías 🧠Maximiliano Guerrero , Israel Poblete , Charles Aránguiz , Javier Altamirano

, Israel , Charles , Javier ⚽Leandro Fernández y Lucas Di Yorio

📅¿Cuándo juegan Iquique vs U de Chile?

Iquique y la U de Chile chocarán este sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio Tierra de Campeones en la región de Tarapacá.

Este partido será dirigido por Matías Riquelme, quien será secundado por Manuel Marín, Jean Araya y Víctor Abarzúa como cuarto árbitro.

📡¿Quién transmite Iquique vs U de Chile?

Además del U de Chile vs Iquique, este sábado se estarán jugando otros 3 partidos al mismo tiempo, por lo que habrá partidos que no van a ir por la señal tradicional de TNT Sports.

El duelo entre Dragones y Azules se podrá seguir acá:

📺TNT Sports Premium

📲HBO Max

🖥️ También lo puedes seguir en el en vivo de Al Aire Libre.

Entérate de quién será el nuevo DT y del mercado de pases de la U de Chile en Al Aire Libre.