La U de Chile visita a Deportes Iquique esta tarde en el Estadio Tierra de Campeones, en duelo válido por la Fecha 30 del Campeonato Nacional y que tiene un tinte de final para ambas instituciones, pero por razones muy distintas.
Para Iquique es jugar por la permanencia y para la U es clasificar directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores para salvar un año que pintó bien, pero que terminó escaso de títulos.
Para buscar el Chile 2, Gustavo Álvarez movió las piezas y realizó dos modificaciones en el equipo titular.
⚽La formación de U de Chile más probable
Gustavo Álvarez recuperó a dos jugadores titulares: Maximiliano Guerrero y Matías Sepúlveda.
Guerrero tuvo una lesión muscular frente a O’Higgins y Matías Sepúlveda fue expulsado en ese mismo partido, por lo que ambos se perdieron el partido frente a Coquimbo Unido.
De no mediar inconvenientes de última hora, la U de Chile formaría de la siguiente forma
- 🧤Gabriel Castellón
- 🛡️Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia
- 🧠Maximiliano Guerrero, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Javier Altamirano
- ⚽Leandro Fernández y Lucas Di Yorio
📅¿Cuándo juegan Iquique vs U de Chile?
Iquique y la U de Chile chocarán este sábado 6 de diciembre a las 18:00 horas en el estadio Tierra de Campeones en la región de Tarapacá.
Este partido será dirigido por Matías Riquelme, quien será secundado por Manuel Marín, Jean Araya y Víctor Abarzúa como cuarto árbitro.
📡¿Quién transmite Iquique vs U de Chile?
Además del U de Chile vs Iquique, este sábado se estarán jugando otros 3 partidos al mismo tiempo, por lo que habrá partidos que no van a ir por la señal tradicional de TNT Sports.
El duelo entre Dragones y Azules se podrá seguir acá:
- 📺TNT Sports Premium
- 📲HBO Max
- 🖥️ También lo puedes seguir en el en vivo de Al Aire Libre.
Entérate de quién será el nuevo DT y del mercado de pases de la U de Chile en Al Aire Libre.