Uno de los partidos que concentrará mayor atención en esta jornada 30 del Campeonato Nacional será el Iquique vs U de Chile.

Los Dragones Celestes han arremetido con todo y sueñan con salvarse del descenso en este partido frente a los Azules. Para que eso se de, deben derrotar a los universitarios y esperar que O’Higgins derrote a Everton.

La U de Chile, por su parte, se aferra al milagro de clasificar directo a la Copa Libertadores 2026 como Chile 2 y para conseguirlo necesita de varios resultados. Un triunfo de la U y derrotas de U Católica y O’Higgins, esa es la combinación que deja a la U de Chile en la Libertadores.

⏱️Iquique vs U de Chile, minuto a minuto