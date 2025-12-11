La U de Chile atraviesa horas de reestructuración profunda: la negociación para cerrar el ciclo de Gustavo Álvarez avanza entre tensiones internas y desacuerdos acumulados, mientras la gerencia deportiva ya opera en paralelo con la urgencia de reconstruir el ataque para la temporada 2026. Las salidas de Lucas Di Yorio, Rodrigo Contreras y Nicolás Guerra dejaron un vacío evidente en la zona ofensiva, obligando al club a revisar alternativas que parecían descartadas.

Y en ese escenario, un nombre vuelve a generar debate: Eduardo Vargas. Según información revelada por La Magia Azul, en el Centro Deportivo Azul comenzó a rodar un plan para intentar recuperar a Turbomán, quien este año recaló en Audax Italiano tras dos intentos fallidos de retorno. Esta vez, la cláusula de salida juega a favor de la U… pero el consenso interno está lejos de ser unánime.

🔎 ¿Por qué la U de Chile quiere recuperar a Eduardo Vargas en 2026?

La salida de Di Yorio, Contreras y Guerra dejó a la U de Chile sin delanteros titulares para la próxima temporada, obligando a acelerar decisiones en el armado 2026. En ese escenario, la dirigencia reabrió un expediente que parecía cerrado: Vargas, de 36 años, quedó con su pase en mano y mantiene una cláusula diseñada precisamente para este escenario, permitiendo negociar su retorno en enero. En La Cisterna creen que Turbomán todavía puede ser determinante en un sistema que lo libere para finalizar jugadas. Sin embargo, la discusión interna está lejos de resolverse.

⚽ ¿Cuál es la postura dentro de la U de Chile sobre el retorno de Vargas?

La interna está dividida. Un sector defiende que Vargas puede aportar jerarquía, liderazgo y gol en un ataque debilitado, mientras otro grupo recuerda los costos de sus dos frustrados retornos en 2025. El principal argumento de los detractores es claro: aquellos intentos dejaron tensiones con el directorio y un quiebre evidente con Gustavo Álvarez, quien lo pidió públicamente y vio caer la operación dos veces. Ahora, sin embargo, el contexto cambió.

🧩 ¿Qué rol juega la salida de Gustavo Álvarez en la operación retorno de Vargas?

Uno decisivo. La relación entre Álvarez y Azul Azul se quebró en parte por la fallida llegada de Vargas. El técnico lo consideraba prioritario, la negociación no prosperó y el desgaste terminó marcando su salida.

Hoy, con Álvarez fuera del proyecto y un nuevo entrenador en evaluación, la U elimina la principal barrera política. La dirigencia considera que el timing es ideal: pase libre, cláusula favorable y un plantel que necesita gol urgente.

📅 ¿Cuáles fueron los números de Eduardo Vargas en Audax Italiano?

En 2025, entre Liga de Primera y Copa Chile:

15 partidos jugados

5 goles

2 asistencias

Aunque su irregularidad generó dudas, su cierre de temporada y su experiencia internacional pesan en un ataque que la U deberá reconstruir casi desde cero.

🧨 ¿Qué otros fichajes evalúa la U de Chile para 2026?

Además del ataque, la U avanza en tres operaciones clave:

1. Lucas Romero — volante central (preacuerdo avanzado)

El presidente de Recoleta confirmó: “La primera opción es para Chile; tenemos un precontrato con la U”. En 2025 disputó 34 partidos, sumando 2654 minutos, un gol, dos asistencias y convocatorias a la Selección paraguaya.

2. Un arquero

Toselli no seguirá y Castellón necesita competencia inmediata.

3. Un defensa

Ignacio Tapia ya se despidió del club.

La planificación está en marcha mientras se define el nombre del nuevo entrenador.

📰 En resumen

La U de Chile reactivó el plan para repatriar a Eduardo Vargas.

Turbomán quedó con pase libre y una cláusula pensada para su retorno.

La interna está dividida tras los intentos fallidos de 2025.

La salida de Álvarez destrabó el escenario para negociar.

La U busca además dos delanteros, un volante, un arquero y un defensa.

