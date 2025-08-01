Colo Colo se impuso por 1-0 a U de Chile en el Superclásico y conquistó el título de la Liga Femenina, consumando su tetracampeonato, de la mano de su tremenda entrenadora Tatiele Silveira.

Las Albas termina invictas esta competencia y vencieron por segundo año consecutivo a la U en la definición, nuevamente en el estadio Bicentenario de La Florida.

⚽ El gol de Colo Colo vs U de Chile por la final de la Liga Femenina 2025

Yessenia López anotó el único tanto del compromiso en los 33 minutos, ventaja que supo sostener de gran forma durante el resto del partido, haciendo imposible empatar para las Azules.

El Cacique manejó el partido, pese a que en los últimos minutos se fue con todo el elenco estudiantil. Ryann Torrero y la defensa estuvieron muy atentas en todo momento.

📊 Estadísticas de Colo Colo vs U de Chile por la final de la Liga Femenina 2025

Colo Colo ganó en todos los aspectos del juego, con remates (18-7), posesión del balón (58 a 42%) y tiros de esquina (15-4), lo que dio cuenta del gran dominio que tuvieron en el compromiso.

Con esto, las Albas terminaron con un 100% de rendimiento en la Liga Femenina 2025, con 31 triunfos en el mismo número de partidos (26 en la Fase Regular y 5 en play-offs).

Además, aseguraron la presencia del equipo en la Copa Libertadores 2026, en la que ahora sí van por el título, que se les escapó en este 2025 al quedar eliminadas en semifinales.

🔥 Las Albas salvaron el Centenario de Colo Colo

El mencionado logro de las Albas en la Liga Femenina y la buena actuación en la Copa Libertadores, permiten asegurar que este equipo salvó el Centenario de Colo Colo.

El elenco femenino sacó la cara por el club y tuvo la campaña que se esperaba en todas las ramas.

La situación dista completamente de lo vivido por el plantel masculino, que fracasó en el Campeonato Nacional, la Copa Chile, la Supercopa y la Copa Libertadores.

