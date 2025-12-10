Tras finalizar su participación en el Campeonato Nacional, la Universidad de Chile se metió de lleno en el mercado de pases. Lo primero que debe saldar la dirigencia de Azul Azul es la salida de Gustavo Álvarez, con quien ya se encuentra negociando para llegar a un acuerdo.

Una vez definido aquello, la directiva debe encontrar a su reemplazante. Sin embargo, en paralelo se encuentran buscando refuerzos. A la opción de Lucas Romero, volante seleccionado paraguayo, se sumó una nueva posible incorporación extranjera.

⚽ Delantero uruguayo en el radar de la U de Chile

Se trata del delantero uruguayo de 28 años Maximiliano Silvera, quien termina contrato a fines de año con Peñarol y ya avisó que no renovará su vínculo.

Esto hizo que surgiera como una opción para el Romántico Viajero, sin embargo, concretar su fichaje no será nada sencillo, puesto que hay varios equipos interesado en sus goles.

😮 Los clubes que se pelean a delantero que está en la órbita de la U de Chile

La inminente salida de Silvera de Peñarol despertó el interés de importantes equipos en el continente, como Rosario Central. Sin embargo, en las últimas horas el periodista Martín Charquero reveló en su cuenta de X que el jugador también “tiene negociaciones con Argentinos Juniors”.

Aunque el atacante también podría cruzar la vereda y jugar en el clásico rival del ‘Manya’. “Nacional espera una respuesta a la propuesta que ya le hizo al 9”, agregó el comunicador.

⚽ Los números de Maximiliano Silvera que seducen a la U de Chile

El atacante de 28 años ha disputado un total de 50 partidos con la camiseta de Peñarol a lo largo de la temporada, en los cuales ha anotado 16 goles y aportado con 6 una asistencia.

En su carrera, Silvera ha defendido las camisetas de Santos (Brasil), Necaxa y Juárez en México, entre otros. Y en total ha jugado 290 partidos, marcado 85 tantos y aportado con 28 asistencias.

