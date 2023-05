Ahora Shakira fue vista con Lewis Hamilton a bordo de un yate

La cantante colombiana Shakira ya se instaló plenamente en Miami, ciudad donde vive con sus dos hijos, a quienes ya inscribió en un colegio luego del bullado quiebre con el exfutbolista de FC Barcelona Gerard Piqué.

Y la artista en las últimas semanas ha estado muy activa a nivel social. Fue así como apareció el pasado fin de semana en el GP de Fórmula 1, instancia donde compartió con otros famosos.

No obstante, lo que más llamó la atención fue una cena con Lewis Hamilton, pero no queda todo en ese encuentro dado que Daily Mail y The Sun, portales británicos, revelaron nuevas imágenes de Hamilton y Shakira a bordo de un yate junto a más amigos.

En las instantáneas se ve a la colombiana muy sonriente y con un gesto muy diferente al que mostraba en sus últimas apariciones.

Si con los vídeos de los dos en el restaurante ya se habían avivado los rumores, ahora con este nuevo documento gráfico entre el piloto y la cantante, las redes no paran de hablar de una posible relación.