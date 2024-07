Oscar Piastri dio el gran golpe en el Gran Premio de Hungría en la Fórmula 1

El australiano Oscar Piastri (McLaren) dio el gran golpe este domingo al quedarse con el Gran Premio de Hungría, la primera victoria de su carrera en la Fórmula 1 y que pudo festejar en el circuito de Hungaroring.

La victoria para el oceánico eso sí se dio mediante una gran ayuda de su compañero de escudería, el británico Lando Norris, quien a dos vueltas del final le cedió el liderato de la carrera en territorio húngaro.

Es que Norris había quedado a la cabeza de la carrera luego de entrar al box antes que Piastri, quien comandaba el circuito hasta dicho momento, razón por lo que le terminó devolviendo la posición en un desenlace con bastante tensión.

Así, Piastri ganó el GP de Hungría con un tiempo de 1:38.01, a +2.141 del segundo lugar que quedó en Norris, misma ventaja que le sacó al también británico Lewis Hamilton (Mercedes), quien remató tercero.

El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) por su parte acabó en la quinta posición tras un tope precisamente con Hamilton, mientras que cuarto resultó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

