Aseguran que Lewis Hamilton y Shakira tuvieron íntimo encuentro en Ibiza

La prensa española aseguró que Lewis Hamilton y Shakira tuvieron un íntimo encuentro en Ibiza, asegurando que va creciendo la intensidad de la relación amorosa entre ambos.

"Podemos confirmar que Hamilton sí que entraba por la noche, suponemos, que a verse con Shakira, porque no se le ha perdido otra cosa en esta urbanización", señalaron en Y ahora Sonsoles.

"Han tenido contacto siempre, pero no se han dejado ver fuera de esta urbanización, que es muy lujosa y privada. Las villas están en lo alto de la montaña, no tiene acceso cualquier persona. Por la noche, él ha salido de fiesta a unas discotecas que aquí son muy famosos y luego iba a casa de Shakira a terminar la noche de mejor manera".

"Cuando los trabajadores se marchaban, la cantante se quedaba sola con su escolta privada y recibía la visita de Hamilton. Además, le aseguran que el chófer de Hamilton ha escuchado conversaciones entre ambos mientras trasladaba al piloto", cerró.