Carlos Sainz dominó las clasificaciones y se adjudicó la pole position en Monza

El español Carlos Sainz (Ferrari) saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Italia, el decimocuarto del Mundial de Fórmula 1, que se disputa en el circuito de Monza.

Sainz, de 29 años, firmó su cuarta pole position en la máxima categoría al dominar la calificación, en cuya tercera ronda (Q3) cubrió los 5.793 metros de la mítica pista lombarda en un minuto, 20 segundos y 294 milésimas, 13 menos que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder destacado del campeonato, que saldrá a su lado desde la primera fila.

El otro Ferrari, el del monegasco Charles Leclerc, saldrá tercero, desde la segunda fila, al lado del británico George Russell (Mercedes).

El mexicano Sergio Pérez -segundo en el Mundial, a 138 puntos de su compañero neerlandés- acabó quinto la cronometrada principal y saldrá desde esa posición en la tercera fila, en la que tendrá como vecino al tailandés Alex Albon (Williams).

Mientras que el español Fernando Alonso -tercero en el campeonato, a 171 puntos de 'Mad Max'- saldrá décimo. El doble campeón mundial asturiano arrancará desde la quinta hilera, al lado del inglés Lando Norris (McLaren), que acabó noveno la calificación en Monza.

