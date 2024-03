Carlos Sainz fue operado de urgencia y quedó fuera del GP de Arabia Saudita

El español Carlos Sainz tuvo que ser operado de urgencia debido a una apendicitis, lo que le ha impedido ser parte del Gran Premio de Arabia Saudita, siendo reemplazado por su compañero Oliver Bearman.

El piloto estuvo con malestares y con fiebre en los últimos días, situación que fue empeorando y tras las pruebas médicas se determinó que debía ser operado de manera inmediata.

De todas formas, Sainz se tomó la situación con humor, compartiendo dos fotografías, una de él en la cama del hospital junto a su padre hablando por teléfono, recreando así la imagen de su padre, el también piloto Carlos Sainz cuando fue operado de apendicitis, acompañado del mensaje "Sainz 2, Apendicitis 0".

SAINZ 2️⃣ - 0️⃣ APPENDICITIS



Thanks everyone for your messages these past 24h. I really feel your support.❤️ pic.twitter.com/y88CYxI7n6