Carlos Sainz se adjudicó la pole position en el GP de Singapur

El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) firmó este sábado la pole position del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1, la quinta de su carrera y la segunda de forma consecutiva.

Sainz dominó los entrenamientos 2 y 3, y en lo más importante hasta el momento, la clasificación. El español demostró que está en un gran estado de forma que le permitirá salir en primer lugar por segunda carrera consecutiva y volviendo a ganar la partida a su compañero de equipo, el monegasco Charles Leclerc, que finalizó en tercer lugar a 79 milésimas del mejor tiempo.

Segundo fue el británico George Russell, a solo 72 milésimas, en una apretadísima lucha por la pole.

Max Verstappen, en tanto, saldrá 11° aunque podría sufrir alguna penalización de puestos en la parrilla ya que tiene pendiente dos investigaciones por parte de los comisarios de carrera. La primera en la Q1 por quedarse parado en la calle de boxes con el semáforo en verde, mientras que la segunda, en la Q2, por estorbar al japonés Yuki Tsunoda cuando este rodaba en su vuelta rápida.

Así quedó la grilla de largada

PROVISIONAL GRID



It's set to be a busy night in the stewards' room, but here's how our 20 drivers qualified on-track on Saturday night#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/U6FZ6hrwBJ