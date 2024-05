Charles Leclerc largará en el primer puesto de la grilla de salida del GP de Mónaco

El piloto monegasco Charles Leclerc se adjudicó este sábado la pole position del Gran Premio de Mónaco, octavo de la temporada de la Fórmula 1 en el cual el piloto de Ferrari buscará celebrar su primera victoria.

Leclerc, que había sido el más veloz en la segunda sesión libre del viernes y también en la última de este sábado, impuso la mejor vuelta en la clasificación al girar en 1'10"270.

Junto con el monegasco estará en la primera fila el australiano Oscar Piastri, quien al mando de su McLaren cerró a 154 milésimas del mejor crono y por delante de la Ferrari del español Carlos Sainz.

Los pilotos de la escudería italiana quedaron separados por 248 milésimas y este domingo irán por la victoria que Ferrari celebró por última vez en este circuito con el alemán Sebastian Vettel en 2017.

The starting line-up for Sunday 👀



Charles Leclerc is going for glory on the streets where he grew up 👦#F1 #MonacoGP pic.twitter.com/SRiPsOOWZu