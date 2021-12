"Checo" Pérez defendió su disputa con Hamilton: "Lo he hecho todo por mi equipo"

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez, de la escudería Red Bull, defendió la disputa que tuvo con Lewis Hamilton (Mercedes) durante la infartante definición del título en el Gran Premio de Abu Dabi, señalando que lo hizo "por su equipo", con el fin de ayudar a su compañero Max Verstappen a conquistar el mundial.

Pérez, en dos vueltas, estuvo puntero e hizo una gran labor para frenar por unos momentos al británico, quien buscaba su octavo título, y así ganó tiempo para que Verstappen lograra recortar distancia.

Tremenda defensa de Checo Pérez sobre Lewis Hamilton pic.twitter.com/xkrqxi5pBW — F1 + (@F1plus__) December 12, 2021

"Como deportista, no te quieres encontrar en estas situaciones. En el lugar de Hamilton es complicado tener a un piloto molestando y que te perjudica en el mundial, pero al final del día lo he hecho todo por mi equipo. Con eso me quedo", declaró Pérez a ESPN.

Respecto del triunfo de Verstappen, Pérez indicó "estoy contento por Max, porque era el piloto que más lo merecía. Ha manejado en un nivel increíble en toda la temporada".

"Máx ha sido un excelente compañero de equipo, una gran persona y el equipo en general. una penal que al final no conseguimos el campeonato de constructores", sentenció.