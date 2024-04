Con polémica se definió la pole position para el sprint en el GP de China

Una importante polémica se vivió este viernes en la clasificación para el sprint en el Gran Premio de China en la Fórmula 1, quinta etapa de la temporada, en una jornada, además, que estuvo marcada por la lluvia.

Resulta que el inglés de McLaren Lando Norris registró el mejor tiempo (1:57.90) y consiguió la pole position, pero los comisarios de la carrera le anularon este logro porque el deportista excedió los límites de la pista.

No obstante, con el pasar de los minutos, la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) le restituyó la pole al británico, con el argumento de que esta salida de pista no afectó el tiempo conseguido por Norris. De hecho, esto le quitó tres décimas, según aseguró el director de McLaren, Andrea Stella.

"Yeah baby" 🤩



After the confusion came the confirmation that Lando was on pole for #F1Sprint 💪#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/JnxYBBKxx1