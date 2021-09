Daniel Ricciardo aprovechó el retiro de Verstappen y Hamilton para imponerse en Monza

El australiano Daniel Ricciardo (McLaren) sorprendió en Monza al imponer un gran ritmo desde la salida del Gran Premio de Italia, en la que adelantó al neerlandés Max Verstappen (Red Bull), quien más tarde abandonó al chocar con el británico Lewis Hamilton (Mercedes) en la vuelta 26, y ganó la carrera en un podio en el que estuvo acompañado de su compañero Lando Norris y del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes).

La carrera estuvo marcada por la vuelta 26 en la que los dos primeros clasificados en el mundial de pilotos, Verstappen, líder con cinco puntos de ventaja, y Hamilton tuvieron un accidente en la primera curva que les dejó fuera de carrera.

El cuarto lugar recayó fue para el monagesco Charles Lecler (Ferrari), quien terminó por encima de Sergio Pérez (Red Bull) y del español Carlos Sáinz (Ferrar).

También sumaron Lance Astroll (Aston Martin), Fernando Alonso (Alpine), George Russell (Williams) y Esteban Ocon (Alpine).

