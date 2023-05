Dos pilotos de Fórmula 1 vivieron una odisea para trasldarse en zona afectada por lluvias en Italia

Dos pilotos de Fórmula 1 vivieron una odisea para trasladarse en una zona afectada por las fuertes lluvias que afectan al norte de Italia, desastre que ha dejado 13 muertos en ese país.

Se trata del japonés Yuki Tsunoda y el neerlandés Nyck De Vries, quienes se trasladaron a la ciudad de Faenza para ir a la sede de su escudería, Alpha Tauri.

Allí experimentaron in situ la destrucción que viven las personas que residen en ese lugar. De hecho el asiático ayudó a limpiar las calles y dejó una reflexión.

"Después de una noche horrible, el pueblo está fuertemente impactado: polvo, lodo y olor a gasolina por todas partes. Actualmente, las personas luchan por encontrar alimentos y, especialmente, lugares donde quedarse, después de que muchos hayan sido evacuados de sus propios hogares. Por favor, cualquier cosa que pueda hacer para ayudar es apreciada, sin importar cuán grande o pequeña sea la donación".

Yuki Tsunoda and his AlphaTauri team mates have been helping with the clean-up in Faenza ❤️ pic.twitter.com/uf2qN5syTf