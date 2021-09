En primera persona: Un nuevo ángulo del dramático choque entre Hamilton y Verstappen

El pasado domingo se vivió un dramático momento en la Fórmula 1, ya que los líderes de la competencia Lewis Hamilton (Mercedes) y el neerlandés Max Verstappen (Red Bull Racing) tuvieron un terrible choque, que dejó fuera de la carrera a ambos.

La colisión que, afortunadamente, no terminó con problemas físicos para ninguno de los dos deportistas, dio la vuelta al mundo, pero este martes volvió a salir a la palestra, debido a que se conocieron nuevas imágenes.

Se trata de un video grabado desde el interior del automóvil de Hamilton, en primera persona, en el que se vio como Verstappen terminó sobre el británico con su auto, en una secuencia escalofriante.

Revisa el momento:

A dramatic new angle on the Hamilton/Verstappen collision#ItalianGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/PvN2KGUbbi