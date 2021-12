Fanáticos de Lewis Hamilton juntaron firmas para que le den el título mundial de la Fórmula 1

A semanas de que la Fórmula 1 haya coronado al neerlandés Max Verstappen en la temporada, los seguidores del británico Lewis Hamilton sigue molestos y comenzaron a reunir firmas para pedir que el título mundial se le entregue al piloto de Mercedes.

Mediante la plataforma de peticiones Change.org, la solicitud de los seguidores del heptacampeón del mundo de la categoría reina ya llevan reunidas 40 mil firmas, acusando de "robo" la manera en que Verstappen se quedó con la corona tras el Gran Premio de Abu Dabi, la última carrera del año.

En la descripción de la petición, expresan que: "El domingo 12 de diciembre no se hizo justicia en Abu Dabi: Michael Masi no cumplió con las reglas del deporte, permitiendo reiniciar la carrera cuando algunos pilotos todavía no habían logrado desdoblarse. Además, en la solicitud se pide más honestidad por parte de las organizaciones competentes que rigen la Fórmula 1 y por tanto, exige que se restablezcan los resultados de la vuelta 57 de 58, tal y como apeló la escudería Mercedes en Yas Marina".

Además, advierten que si no se revierte la decisión de haberle dado el título al piloto de Red Bull "se enviará un mensaje muy equivocado a los jóvenes y al futuro". Así, la solicitud encabezada por el usuario Patel Gordon-Bennett está cerca de las 50.000 firmas que expresan su descontento por cómo se cerró el año en la Fórmula 1.