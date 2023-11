Ferrari reconoció daños importantes en el monoplaza de Carlos Sainz

Ferrari aseguró este jueves que el vehículo de Carlos Sainz se vio afectado de manera importante por culpa de una tapa de alcantarilla durante los primeros entrenamientos libres del Gran Premio de Las Vegas (EE.UU.), que fueron cancelados por ese incidente.

"Estamos comprobando el daño causado al auto de Carlos cuando le dio a una tapa de alcantarilla, (un daño) que parece bastante grande", dijo la escudería italiana en X (la red social antes conocida como Twitter).

We are checking the damage caused to Carlos’ car when he hit the manhole cover, which seems quite extensive. pic.twitter.com/Acp1ULVm68

La Fórmula 1 canceló el jueves la primera sesión de entrenamientos libres en la ciudad del juego por una tapa de alcantarilla en la pista que provocó que el Ferrari de Sainz se detuviera.

El piloto español, que saltó por encima de esa tapa de alcantarilla suelta o elevada como si superara un bache o algún tipo de obstáculo, salió ileso y sin ningún problema del incidente, pero su monoplaza tuvo que ser remolcado.

Las imágenes de la retransmisión mostraron que el vehículo de Sainz quedó notablemente dañado en los bajos y que los comisarios de la FIA acudieron para ver el estado del monoplaza mientras lo retiraban.

"Después de una inspección de la FIA, se encontró que el marco de hormigón alrededor de una alcantarilla ha fallado durante la primera sesión de entrenamientos libres", dijo la Fórmula 1 en su cuenta oficial de X (la red social antes conocida como Twitter).

Following an FIA inspection, it was found a concrete frame around a manhole cover had failed during FP1.



The FIA are commencing checks on all other covers across the circuit. Any changes to scheduling will be advised in due course.#F1