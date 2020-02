Gran Premio de China de Fórmula 1 fue pospuesto a causa del coronavirus

La Federación Internacional de Automovilismo (FIA) aceptó la solicitud de la Federación China de Deportes de Automovilismo y Motociclismo (CAMF) y la Administración de Deportes de Shanghai para posponer oficialmente el Gran Premio de China de Fórmula 1 a causa del coronavirus.

A través de un comunicado, la F1 informó que se tomó dicha deternación en virtud de "asegurar la salud y seguridad de los equipos de viaje, los participantes del campeonato y los fanáticos".

El evento se iba disputar entre el 17 y el 19 de abril en Shanghai.

La Fórmula 1 y la FIA trabajarán junto a las autoridades locales para monitorear la situación y estudiar posibles fechas para disputar la carrera si el desarrollo del coronavirus se mantiene de forma negativa.

"El Gran Premio de China siempre ha sido una parte muy importante del calendario de Fórmula 1 y los fanáticos siempre son increíbles. Todos buscaremos competir en China lo antes posible y deseamos lo mejor para todos en el país durante este tiempo difícil", señaló la competición en su artículo.

