Hamilton: Verstappen sabía lo que iba a pasar

El británico Lewis Hamilton (Mercedes) se quejó de Max Verstappen (Red Bull) por el accidente que dejó a ambos fuera en la vuelta 26 del Gran Premio de Italia y aseguró que el neerlandés "sabía lo que iba a pasar" y provocó el choque porque "no quería ceder".

"Salí, vi que Daniel (Ricciardo) me pasaba, Max venía, me aseguré de dejar la distancia de un coche por fuera para él. Entré en la curva 1, estaba por delante, y estaba por delante entrando en la curva 2. Entonces, de repente, se me echó encima. Hoy él no quería ceder. Sabía lo que iba a pasar al entrar en la curva 2. Sabía que iba a pasar por encima de los bordillos. Pero aun así, lo hizo", analizó en Sky Sports.

"El estaba exactamente en la misma posición en la que estuve yo en la primera vuelta, pero cedí, y así son las carreras", dijo Hamilton en referencia a su primer encontronazo.