Lewis Hamilton logró el mejor tiempo en la primera tanda de prácticas del GP de Hungría

El británico Lewis Hamilton (Mercedes), séxtuple campeón del mundo de Fórmula 1, marcó este viernes el mejor tiempo en el primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Hungría, la tercera fecha del certamen, que se disputa en el Hungaroring.

Hamilton cubrió, en la mejor de sus vueltas, los 4.381 metros del circuito de las afueras de Budapest en un minuto, 16 segundos y tres milésimas, 86 menos que su compañero finlandés Valtteri Bottas, líder del Mundial.

El mexicano Sergio Pérez (Racing Point) fue tercero, a medio segundo del inglés.

Así quedaron los tiempos en la primera sesión de prácticas

CLASSIFICATION: END OF FP1



Mercedes x 2 from Racing Point x 2 in the opening session at the Hungaroring ⏱️#HungarianGP 🇭🇺 #F1 pic.twitter.com/n7yVcvuokx