Lewis Hamilton: Nunca me he sentido tan bien con los abucheos, no me importan

El séptuple campeón del mundo inglés Lewis Hamilton (Mercedes), que saldrá primero este domingo en el Gran Premio de Hungría, el undécimo del Mundial de Fórmula 1, declaró en el Circuito de Hungaroring que su equipo efectuó "un gran trabajo" para dominar una calificación que describió como "increíble" y tras la cual afirmó que nunca se había sentido "tan bien al ser abucheado".

Hamilton, de 36 años, que elevó a 101 su propio récord histórico de poles position en la F1, fue abucheado, durante su entrevista a pie de pista, por los numerosos seguidores holandeses que apoyan a Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial, y que ocuparon buena parte de las gradas del Hungaroring.

"Hemos empujado todos, en todos los sitios y estoy muy contento; nunca me he sentido tan bien con estos abucheos, no me importan", comentó Hamilton.