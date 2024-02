Lewis Hamilton pasará a Ferrari a partir del 2025

El hipotético fichaje del séptuple campeón mundial de Formula 1 inglés Lewis Hamilton (Mercedes) por Ferrari a partir de 2025, reflejado en varios medios este jueves, implicará que, a partir del próximo año, el español Carlos Sainz dejará la 'Scuderia' para ir a otro equipo.

Hamilton, de 39 años, y que mientras no sea oficial cualquier otro anuncio es piloto de Mercedes hasta finales de 2025 -aunque con una opción de salida después de esta temporada-, posee, aparte del de títulos -que comparte con el alemán Michael Schumacher-, los récords históricos de victorias (103) y poles (104) en la categoría reina.

Como posibles destinos de Sainz, de confirmarse el fichaje de Hamilton por Ferrari, figuran la escudería 'Stake F1 Team' (Sauber) -equipo que a partir de 2026 sería Audi-, la propia Mercedes (donde quedaría, obviamente, libre un volante) o Aston Martin, el equipo actual de su compatriota el doble campeón mundial asturiano Fernando Alonso.

